В НИЦ Гамалеи назвали предположительную дату выпуска вакцины от COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

20 июня 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

В центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи рассказали, когда может начаться выпуск отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, выпуск вакцины может стартовать уже осенью этого года. В настоящее время проходят испытания препарата на добровольцах, в исследованиях уже приняли участие 18 человек.

Ранее добровольцы, которые приняли участие в испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции, рассказали, как проходила процедура и поделились своими впечатлениями.