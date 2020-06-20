В НИЦ Гамалеи назвали предположительную дату выпуска вакцины от COVID-19

В центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи рассказали, когда может начаться выпуск отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.
По его словам, выпуск вакцины может стартовать уже осенью этого года. В настоящее время проходят испытания препарата на добровольцах, в исследованиях уже приняли участие 18 человек.
Ранее добровольцы, которые приняли участие в испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции, рассказали, как проходила процедура и поделились своими впечатлениями.