Агроном заверила, что землянику и малину можно не мыть перед едой

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20 июня 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Малина. Фото: pixabay.com

Агроном Елизавета Тихонова заявила, что летние ягоды, среди которых малина и земляника, можно не мыть. Специалист отметила, что эти ягоды практически ничем не обрабатывают, кроме слабого раствора антибиотика непосредственно перед транспортировкой.

«Все страшные вещи погибают во время транспортировки. Кроме того, как только ягода попадает к нам в рот, она дезинфицируется слюной, а потом дезинфицируется в желудке, в котором просто соляная кислота с жутким pH», - объяснила Тихонова.

Она отметила, что промыть ягоды под струей теплой воды можно либо для собственного успокоения, либо чтобы немного согреть их после холодильника, передает Радио Sputnik.