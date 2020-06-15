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Биолог предупредила, что угощать детей ягодами нужно с осторожностью

, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

Биолог предупредила, что угощать детей ягодами нужно с осторожностью
Черешня. Фото: pixabay.com

Биолог Екатерина Баранова предупредила, что клубника и черешня могут оказаться опасными для маленьких детей, а потому нужно помнить об осторожности.

«Косточки черешни содержат синильную кислоту. Если компот из нее постоит дольше полутора лет, он может привести к отравлению. Клубника до 5 лет может вызывать сильную аллергическую реакцию», - объяснила эксперт.

Она также отметила, что некоторые ягоды могут подкрашивать для придания им товарного вида. По словам специалиста, в этом случае они начинают «разваливаться» после мытья. Баранова посоветовала малину и клубнику есть сразу после мытья, а черешню предварительно обсушивать.

АБ

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