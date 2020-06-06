Как выбрать спелую и сладкую клубнику

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6 июня 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ридус

Клубника. Фото: pixabay.com

Наступило лето, а вместе с ним пришла пора свежих фруктов и ягод. Специалисты объяснили, на что нужно обратить внимание при покупке клубники, чтобы полакомиться спелыми и сладкими ягодами.

В первую очередь нужно смотреть за тем, чтобы клубника была без внешних повреждений, однородного ярко-красного цвета. Также надо помнить, что у спелых ягод косточки расположены в углублениях, а не «снаружи». Запах должен быть сладким, без посторонних примесей. Предпочтительнее выбирать мелкую или среднюю по размеру клубнику, поскольку крупная может быть не сладкой. Листья на «хвостиках» должны быть ярко-зелеными, а не пожухлыми и сухими.