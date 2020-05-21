Агроном рассказала, можно ли есть летние фрукты весной

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21 мая 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фрукты. Фото: pixabay.com

Несмотря на неподходящий сезон, в магазинах уже можно найти летние ягоды и фрукты. Но будет ли польза от таких продуктов? Агроном Елизавета Тихонова рассказала, стоит ли покупать летние лакомства весной.

Специалист отметила, что в период весеннего авитаминоза на пользу пойдут практически любые ягоды, овощи и фрукты, даже выращенные в искусственных условиях. Но любителям арбузов и дынь стоит немного подождать, передаёт Радио Sputnik. «Не только потому, что они могут быть выращены с применением стимуляторов и удобрений, но и потому, что совсем уж не сезон для этой культуры», - рассказала Тихонова.

При этом опасаться абрикосов и персиков не стоит, подчеркнула агроном. «Ни персики, ни абрикосы просто так на гидропонике не вырастишь, это выращивание в открытом грунте. Скорее всего, они приезжают откуда-то южнее Узбекистана. Есть их обязательно нужно, но не забывать мыть, потому что все собирается руками. Если есть подозрение, лучше срезать кожицу», - посоветовала Тихонова.