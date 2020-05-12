Врач подсказала, где искать витамины в период авитаминоза

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12 мая 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

Спаржа. Фото: pixabay.com

Терапевт Лариса Алексеева рассказала, как лучше всего бороться с весенним авитаминозом и какие продукты быстрее всего насытят организм необходимыми веществами.

«Витамины во всех свежих овощах и фруктах сейчас содержатся только на 10%. Они уже полежали и потеряли витамины за время хранения. Сейчас фруктов сезонных нет, а цитрусовые уже совершенно "выжатые"», - объяснила специалист. Она отметила, что найти действительно свежие фрукты и овощи не только сложно, но и дорого.

Чтобы не лишать себя витаминов, врач посоветовала обратить внимание на замороженные овощи. Терапевт добавила, что стрессовая заморозка позволяет сохранить витамины, передаёт Радио Sputnik.