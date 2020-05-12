Какие маски надежнее всего защищают от COVID-19

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12 мая 2020, 07:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

Фото: pixabay.com

За время пандемии коронавируса медицинские маски стали частью жизни, однако не все до конца разобрались, как правильно их выбирать. Терапевт Лариса Алексеева рассказала, какие маски защищают от COVID-19 лучше всего.

Алексеева заявила, что самой надежной является трехслойная одноразовая медицинская маска, поскольку она сделана «по всем канонам медицины». Однако если человек предпочитает носить многоразовые, врач посоветовала все-таки чередовать их с одноразовыми для большей защиты. Также любителям тканевых масок эксперт рекомендовала всегда носить с собой одну запасную.

Медик добавила, что некоторые люди носят с собой одну одноразовую маску и периодически ее надевают. «Если пользоваться только одной дежурной маской, то в какой-то момент все накопленные на ней вирусы попадут в организм человека, и владелец этого средства защиты получит огромную нагрузку», - сказала Алексеева.