В Москве рассказали, сколько людей носят маски и перчатки в транспорте

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10 мая 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Москве подсчитали, сколько пассажиров общественного транспорта действительно носят защитные маски и перчатки. В столичном департаменте транспорта рассказали, на каких станциях метро больше всего людей соблюдают правила предосторожности.

Отмечается, что медицинские маски носят порядка 60% пассажиров, а перчатки – всего 17%. При этом тщательнее всего о собственной безопасности заботятся пассажиры станций Комсомольская, Выхино, Ломоносовский проспект и Чертаново. Меньше всего людей в масках и перчатках замечено в Котельниках, Новокосино, а также на станциях Домодедовская и Щелковская.

«С 4 мая наши пассажиры приобрели более 12,8 тысячи масок: в метро пассажиры купили более девяти тысяч масок, еще более трех тысяч масок в кассах ЦППК. Также пассажиры приобрели в метро более шести тысяч перчаток, а в кассах ЦППК — 1,6 тысячи», - сообщили в ведомстве.