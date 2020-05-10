Врач перечислил самые популярные ошибки при ношении защитных масок

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10 мая 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

Фото: pixabay.com

В условиях пандемии коронавируса россиянам приходится носить защитные маски. Однако не все знают, как ими правильно пользоваться. Отоларинголог Владимир Зайцев перечислил разобрал самые популярные ошибки россиян при использовании медицинских масок.

Зайцев отметил, что надевать маску нужно только чистыми руками перед выходом из дома, при этом держать ее нужно лишь за завязки, не прикасаясь к поверхности и не залезая руками под средство защиты. Снимать также нужно лишь за веревочки, не прикасаясь к ткани. После руки следует продезинфицировать. Усилить свойства маски при помощи обработки антисептиком нельзя – так можно только заработать ожог слизистой.

«Перед надеванием маски можно заложить в нос противовирусную мазь, после возвращения брызнуть в нос антисептик на водной основе, можно обработать слизистую морской водой, а после антисептиком», - посоветовал Зайцев.