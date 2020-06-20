Диетолог назвала оптимальные блюда для жаркого лета

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20 июня 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Суп. Фото: pixabay.com

Диетолог Наталья Пугачева дала несколько советов о том, какая пища предпочтительнее летом. Она напомнила, что в кулинарных культурах разных стран есть специальные летние супы.

«Идея холодных супов просматривается в различных кулинарных культурах. Наша традиционная окрошка, польский свекольник, литовский борщ, гаспачо, летний минестроне — везде, где бывает жарко, люди придумали давно и летние супы тоже», - отметила врач. Она подчеркнула, что подобные блюда содержат много сырых и вареных овощей, а также нежирную заправку.

Пугачева добавила, что при приготовлении летней пищи лучше вообще отказаться от обжаривания на сковороде и отдавать предпочтение отварным и свежим овощам и фруктам.