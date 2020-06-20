В России за сутки выявили 7 889 новых случаев заражения коронавирусом

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20 июня 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Salvatore Laporta/Keystone Press Agency

На территории России за минувшие сутки выявили 7 889 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом утром в субботу, 20 июня, информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За прошедшие 24 часа новые случаи заболевания были зафиксированы в 85 регионах Российской Федерации. У 2 579 зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В оперативном штабе уточнили сегодня, что с начала пандемии коронавируса нового типа на территории РФ зарегистрировали 576 952 случая заболевания COVID-19 в 85 регионах.