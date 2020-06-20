Смерчи над морем прогнозируют в Сочи

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20 июня 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

смерч, pixabay.com

Власти Сочи утром в субботу, 20 июня, предупредили жителей и туристов города об угрозе формирования смерчей над морем. Непогода ожидается в течение сегодняшнего дня.

Накануне власти курорта предупредили жителей и туристов о дождях с грозами. Сегодня погода резко ухудшилась, возникла угроза смерчей.

20 июня до 21:00 на участке Магри – Веселое сохранится опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря. Гражданам советуют принять все необходимые меры безопасности, а также воздержаться от отдыха вблизи водоемов.