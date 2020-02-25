В Сочи из-за угрозы смерчей объявили штормовое предупреждение

В Сочи сегодня объявили штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей над Черным морем. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 25 февраля, в администрации города.

С вчерашнего дня в Сочи установилась дождливая погода. Власти накануне предупреждали о ливнях и грозах во вторник. В горах и предгорьях дождь превращается в снег, образуется туман. Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.