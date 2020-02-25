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В Сочи из-за угрозы смерчей объявили штормовое предупреждение

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Сочи из-за угрозы смерчей объявили штормовое предупреждение
смерч, pixabay.com
В Сочи сегодня объявили штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей над Черным морем. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 25 февраля, в администрации города.
 
С вчерашнего дня в Сочи установилась дождливая погода. Власти накануне предупреждали о ливнях и грозах во вторник. В горах и предгорьях дождь превращается в снег, образуется туман. Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.
 
Отмечается, что в ближайшие пару часов и до конца дня на участке Магри-Веселое существует опасность возникновения смерчей над морем. Местным жителям и туристам советуют принять все необходимые меры, чтобы обезопасить себя.
ЕТ

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