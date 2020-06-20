Утвержден порядок продления больничных для работающих пенсионеров

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20 июня 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство России

рубли, pixabay.com

В субботу, 20 июня, стало известно, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил порядок продления больничных для работающих пенсионеров. Данные опубликованы на сайте правительства.

Уточняется, что люди старше 65 лет, проживающие в регионах РФ, где в настоящий момент продолжают действовать ограничения, введенные ранее из-за COVID-19, соблюдающие самоизоляцию и не перешедшие на удаленную работу, могут с 15 июня оформлять электронные больничные.

Они оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику со дня оформления больничного за весь период в течение семи календарных дней. Листки нетрудоспособности работающим пенсионерам будут выдавать на базе той информации, которую работодатели в электронном виде направляют в фонд. Дополнительных сведений или документов не требуется. Расчет пособия по временной нетрудоспособности проходит следующим образом: при стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, полностью оплачиваются. При расчете берется заработок за два года, однако не более 69 961,65 рубля в месяц.