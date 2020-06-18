В Минтруда объяснили, почему размер больничного может быть снижен

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18 июня 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

больничный лист, фото из соцсети

В Минтруда объяснили, почему размер больничного - пособия по временной нетрудоспособности - может быть снижен. Пособия по временной нетрудоспособности оплачиваются из бюджета Фонда социального страхования, который формируется за счет страховых взносов, уплачиваемых работодателями за всех работающих граждан.

Специалисты ведомства назвали основания для снижения размера больничного:

- нарушения без уважительных причин режима, предписанного лечащим врачом;

- неявки без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы;

наступление заболевания (травмы) вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением.

Отметку о нарушении режима в листке нетрудоспособности делает врач, - пишет "Российская газета".

По общим правилам пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней зарплаты и страхового стажа застрахованного. Максимальный размер выплаты по больничному составляет почти 70 тыс рублей за месяц.

Россияне, которые имеют стаж 8 и более лет, получают пособие в размере 100% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет - 80% от среднего заработка, а граждане, имеющие до 5 лет стажа работы - 60% от среднего заработка. Пособие исчисляется из среднего заработка за 2 предыдущих календарных года.

Пособие по нетрудоспособности не ниже МРОТ должно выплачиваться людям, которые имеют небольшой стаж. К этому относятся и больничные, выдаваемые в период карантина, связанного с коронавирусной инфекцией.

Работающим пенсионерам из-за коронавируса оформляли электронные больничные.