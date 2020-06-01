Работающим пенсионерам продлили электронные больничные до 11 июня

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат.
Согласно документу, граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно.
Новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.
Ранее премьер-министром России подписано постановление о возврате налога самозанятым.