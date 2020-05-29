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Премьер-министром России подписано постановление о возврате налога самозанятым

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министром России подписано постановление о возврате налога самозанятым
Russian Government/via Globallookpress.com, Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым: возврат будет автоматическим, предоставление каких-либо документов не требуется. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Государство вернёт самозанятым налог, который был ими уплачен в 2019 году, на эти цели выделено 1,6 миллиарда рублей. "Деньги автоматически поступят на банковскую карту, сведения о которой гражданин указал в мобильном приложении "Мой налог", - говорится в сообщении.

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей.

НС

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