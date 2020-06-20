Эксперты объяснили, как пользоваться антисептиком, чтобы он действительно защищал от вирусов

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20 июня 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Средства дезинфекции. Фото: pixabay.com

Американские эксперты перечислили ошибки, которые люди допускают при обработке рук антисептиками. Оказалось, что неправильная обработка может свести эффективность санитайзера на нет.

Специалисты объяснили, что обработка рук антисептиком с момента его нанесения и до полного высыхания должна занимать не менее 30 секунд. Гель нужно наносить на ладони и растирать его по всей поверхности обеих кистей, не забывая про участки между пальцев и под ногтями. При этом санитайзер может оказаться менее эффективным в том случае, если руки испачканы в грязи, жире или химикатах. По словам экспертов, такой способ обработки рук может надежно защитить от коронавирусной инфекции COVID-19