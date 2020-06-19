В Пермском крае до конца июня продлили режим самоизоляции

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19 июня 2020, 20:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: сайт губернатора и Правительства Пермского края

анализ крови, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Вечером в пятницу, 19 июня, стало известно, что власти Пермского края продлили режим самоизоляции, введенный ранее на территории региона из-за пандемии COVID-19, до конца текущего месяца.

Уточняется, что решение о продлении ограничительных мер в Прикамье до 30 июня было принято в рамках заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса нового типа. Подчеркивается, что ограничения касаются проведения массовых мероприятий, работы ТРЦ, точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, а также деятельности организаций, работа которых не возобновлена.

Уточняется, что в регионе прирост числа инфицированных за неделю составил 2,2%, а средний показатель по России достиг 1,5%.