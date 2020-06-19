Владимир Путин рассказал, где хранит подарки от внуков

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19 июня 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент рассказал о подарках от своих внуков. Владимир Владимирович поделился, где он их хранит.

Российский лидер отметил: все подарки у него есть, но не в рабочем кабинете, а, скажем, в комнате отдыха.

Путин в интервью, фрагмент которого показали в эфире телеканала "Россия 1". также показал портрет отца, который служил в Севастополе - снимок тоже хранится в его комнате отдыха.

Ранее сообщалось: президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 19 июня, заявил, что страна достойно ответила на угрозу эпидемии коронавируса нового типа.