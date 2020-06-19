Путин признался, что очень комфортно чувствует себя в среде рядовых людей

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19 июня 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

президент России Владимир Путин, Dmitry Golubovich/Russian Look

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 19 июня, признался, что чувствует себя комфортно в среде рядовых людей. Глава государства также объяснил, по какой причине это происходит.

Подобное признание глава России сделал в рамках интервью. Путин заметил, что чувствует себя очень комфортно в среде рядовых людей, поскольку это "в известной степени" его среда. Глава госдуарства добавил, что он сам из простой рабочей семьи.

Ранее президент России Владимир Путин впервые показал журналистам "тайную комнату", которая находится в первом корпусе Кремля.