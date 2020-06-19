Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях 24 июня в Москве

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19 июня 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии в телефонном разговоре обсудили значимость 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«В контексте предстоящих 24 июня в Москве торжественных мероприятий, в которых примет участие Александр Лукашенко, акцентирована особая значимость этого юбилея для народов двух стран, свято хранящих память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме этого, главы государств обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня. Речь, в частности, шла о российско-белорусском межправительственном соглашении о взаимном признании виз, а также о сотрудничестве в борьбе с пандемией и ее последствиями.