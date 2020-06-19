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Губернатор Псковской области заявил о стабилизации эпидситуации в регионе

, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pln-pskov.ru

Губернатор Псковской области заявил о стабилизации эпидситуации в регионе
Глава Псковской области Михаил Ведерников. Фото: Инстаграм главы ПО.

Глава Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что эпидемиологическая ситуация в регионе выправилась.

Об этом он заявил в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом. По его словам, за текущую неделю фиксировалось от 41 до 95 новых случаев заражения в сутки, трехзначных значений не зарегистрировано. Некоторые очаги коронавируса также практически полностью ликвидированы.

На Великолукском мясокомбинате выявлено 80 контактных лиц, есть новый очаг коронавируса в областной психиатрической больнице (32 случая), но все эти случаи бессимптомные.

Ведерников также отметил, что уже можно говорить о снятии части ограничений, но с исполнением требований эпидбезопасности.

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