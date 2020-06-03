Глава Псковской области поручил провести проверку по факту вспышек коронавируса в регионе

В Псковской области за последние сутки появилось 112 новых инфицированных пациентов. Об этом в своем Инстаграм сообщил губернатор Михаил Ведерников.
По его словам, новый антирекорд по росту заболевших случился из-за локальных вспышек.
«Больше половины из новых случаев – это итоги двух проведенных эпидемиологических расследований очагов заболевания на Великолукском мясокомбинате и в Моринском психоневрологическом интернате», – рассказал Ведерников.
Губернатор также отметил, что в регионе ведутся служебные проверки и «определяются нарушители противовирусных мер безопасности».
Ведерников добавил, что волна заболевших после майских праздников «сходит на нет, но единичные случаи все еще остаются следствием неосмотрительного поведения на улицах».