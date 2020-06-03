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Глава Псковской области поручил провести проверку по факту вспышек коронавируса в регионе

, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Псковской области поручил провести проверку по факту вспышек коронавируса в регионе
Глава Псковской области Михаил Ведерников. Фото: Инстаграм главы ПО.

В Псковской области за последние сутки появилось 112 новых инфицированных пациентов. Об этом в своем Инстаграм сообщил губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, новый антирекорд по росту заболевших случился из-за локальных вспышек.

«Больше половины из новых случаев – это итоги двух проведенных эпидемиологических расследований очагов заболевания на Великолукском мясокомбинате и в Моринском психоневрологическом интернате», – рассказал Ведерников.

Губернатор также отметил, что в регионе ведутся служебные проверки и «определяются нарушители противовирусных мер безопасности».

Ведерников добавил, что волна заболевших после майских праздников «сходит на нет, но единичные случаи все еще остаются следствием неосмотрительного поведения на улицах».

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