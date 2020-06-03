В магаданском Доме ребенка произошла вспышка коронавируса

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3 июня 2020, 08:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

ПЦР-лаборатория. Фото: сайт органов власти РА.

Около 20 сотрудников Дома ребенка в Магадане и детского сада в городе Сусуман Магаданской области заразились коронавирусом.

О вспышке коронавируса в регионе сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем инстаграм-аккаунте. Он отметил, что у детей отрицательные тесты.

«Сусуман, детский садик «Родничок». 57 работников в этом детском саду, из них у 12 обнаружен коронавирус. Тесты положительные. Тестирование продолжается. В целом по Сусуману 300 человек контактов», – написал глава региона.

По словам губернатора, в Магаданском областном специализированном Доме ребенка девять подтвержденных случаев заболевания. Он также уточнил, что причины заноса инфекции устанавливаются.

По предварительным данным, причиной инфекции стало грубое нарушение санитарных норм в учреждении.