В Приангарье за сутки коронавирус выявили у 138 человек

В Приангарье число случаев заболевания коронавирусом достигло 2447.
По данным регионального оперштаба, 1925 пациентов госпитализированы, из них 149 поступили в медучреждения из обсерваторов, еще 1039 – вахтовики.
Кроме этого, за сутки от COVID-19 в регионе скончались еще два человека, таким образом, число погибших от коронавирусной инфекции составило 26. Специалисты отмечают, что половина из них связана с сопутствующими заболеваниями.
По данным Братской районной больницы, за сутки в госпиталь положили семь человек из областного центра, у трех пациентов коронавирус подтвердился.
В мае Приангарье вошло в число 11 наиболее эпидемически благополучных субъектов РФ.