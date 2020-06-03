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В Приангарье за сутки коронавирус выявили у 138 человек

, 07:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bst.bratsk.ru

В Приангарье за сутки коронавирус выявили у 138 человек
Врачи скорой помощи. Фото: сайт Минздрава

В Приангарье число случаев заболевания коронавирусом достигло  2447.

По данным регионального оперштаба, 1925 пациентов госпитализированы, из них 149 поступили в медучреждения из обсерваторов, еще 1039 – вахтовики.

Кроме этого, за сутки от COVID-19 в регионе скончались еще два человека, таким образом, число погибших от коронавирусной инфекции составило 26. Специалисты отмечают, что половина из них связана с сопутствующими заболеваниями.

По данным Братской районной больницы, за сутки в госпиталь положили семь человек из областного центра, у трех пациентов коронавирус подтвердился.

В мае Приангарье вошло в число 11 наиболее эпидемически благополучных субъектов РФ.

ДВа

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