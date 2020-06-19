Главврач федерального кардиоцентра в Калининграде вылечился после COVID-19
19 июня 2020, 15:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Главный врач Федерального центра высоких медицинских технологий Минздрава РФ, который проводит сложные операций на сердце и сосудах в Калининграде, Юрий Шнейдер вылечился. Известно, что мужчина уже вернулся к своим обязанностям.
О выявлении у Шнейдера заражения COVID-19 стало известно 5 июня. Учреждение, где он работал, было переведено в режим обсервации до 20 июня. Весь персонал и находившиеся в учреждении пациенты остаются в нем..
Сейчас в области выявлено 2 227 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 32 - за прошедшие сутки. Вылечились и выписаны 1 183 человека, умерли 36 пациентов.