Главврач федерального кардиоцентра в Калининграде вылечился после COVID-19

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19 июня 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вирус. Фото: pixabay.com

Главный врач Федерального центра высоких медицинских технологий Минздрава РФ, который проводит сложные операций на сердце и сосудах в Калининграде, Юрий Шнейдер вылечился. Известно, что мужчина уже вернулся к своим обязанностям.

О выявлении у Шнейдера заражения COVID-19 стало известно 5 июня. Учреждение, где он работал, было переведено в режим обсервации до 20 июня. Весь персонал и находившиеся в учреждении пациенты остаются в нем..

Сейчас в области выявлено 2 227 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 32 - за прошедшие сутки. Вылечились и выписаны 1 183 человека, умерли 36 пациентов.

Ранее сообщалось: в Больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге рассказали о смерти заведующего отделением.