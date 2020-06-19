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В СМИ «поженили» Брежневу и Зеленского

, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

В СМИ «поженили» Брежневу и Зеленского
фото: кадр из фильма "8 лучших свиданий"

В СМИ по ошибке «женили» популярную певицу Веру Брежневу и президента Украины, а в прошлом актера, Владимира Зеленского. В газете разместили публикацию, на которой изображена сцена из фильма «Восемь лучших свиданий», где они сыграли семейную пару.

Турецкая газета Hurriyet опубликовала материал о том, что жена украинского лидера Елена Зеленская заразилась новой коронавирусной инфекцией, но промахнулись с иллюстрацией, показав «счастливую пару с двумя детьми». Однако позже ошибка была исправлена – фотографию поменяли не только на официальном сайте газеты, но и в ее печатной версии.

«… то Меладзе из семьи уведет, то Зеленскую подвинет», - начали шутить пользователи.

БА

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