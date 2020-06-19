Газзаев объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию

Государство и власть берут на себя личную ответственность: развивают страну, обеспечивают соцзащиту граждан и укрепляют ценности многонациональной страны. Об этом заявил глава думского комитета по делам национальностей Валерий Газзаев.
Парламентарий назвал правильным шагом закрепление в Конституции особого статуса русского языка, который «лучше любых скреп объединяет нашу многонациональную страну».
«К сожалению, те, кто сегодня огульно критикуют вносимые в Конституцию изменения, не видели или успели забыть, в какой стране мы жили ещё двадцать лет назад. Над нами смеялись, теперь нас боятся и уважают», – заявил Газзаев.