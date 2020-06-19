Рошаль назвал качество, которое не совместимо с работой врача

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19 июня 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Леонид Рошаль. Фото: соцсети

Леонид Рошаль назвал качество, которое, на его взгляд, не совместимо с профессией врача. По словам президента Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», люди с такой чертой характера должны «снять халат, повесить его на гвоздик, уйти и больше к больным не подходить».

Рошаль уверен, что врач не должен быть циником. Он подчеркнул, что цинизм не совместим с врачебной практикой, каким бы хорошим при этом ни был специалист. Педиатр добавил, что хороший врач должен не только уметь ставить диагноз и лечить, но и чувствовать боль каждого пациента.

«Если человек этой боли не чувствует, значит он циник, хоть и хороший специалист, может быть. Для меня он не является другом, мне с ним не по пути, циникам я говорю до свидания», - заявил Рошаль.