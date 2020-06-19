Исследователи перечислили факторы, ведущие к долголетию

Ученые из Соединенных Штатов определили ряд факторов, которые помогают дожить до ста лет. Исследователи проанализировали сведения о 145 тысячах долгожителей, умерших в 75 лет и старше.
Выяснилось, что чаще всего до векового юбилея доживают те, кто имеет привычку ежедневно устраивать длительные прогулки и живет в местах с низким уровнем загрязнения воздуха. Также долгой жизни способствует высокий социальный статус, транспортная и медицинская доступность, а также проживание в местах с обширными зелеными насаждениями, пришли к выводу специалисты.
Ранее ученые рассказали, какие признаки свидетельствуют о возможности человека стать долгожителем.