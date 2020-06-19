Академик РАН считает, что вакцину от коронавируса начнут производить не раньше декабря

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19 июня 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: futurerussia.gov.ru

Вакцина. Фото: Pixabay

Вице-президент РАН Владимир Чехонин считает, что вакцину от коронавируса могут начать производить в начале следующего года.

По его словам, все будет зависеть от результатов доклинических исследований и от результатов ограниченных клинических испытаний.

«Я предполагаю, что раньше декабря месяца очень трудно ждать вакцину, и скорее всего, это будет начало следующего года», - сказал академик.

Он также отметил, что ученые делают все необходимое для скорейшего появления вакцины, однако должен пройти определенный период, чтобы все требования были соблюдены.

Ранее добровольцы рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса.