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Политолог объяснил суть статьи Путина

, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог объяснил суть статьи Путина
Владимир Путин. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Политолог Юрий Светов оценил статью, написанную Владимиром Путиным в честь 75-летней годовщины окончания Второй мировой войны, где российский президент напомнил о причинах конфликта.

«В условиях разобщенности в мире Путин говорит и о другом – о том, что мир был гораздо лучше устроен, когда руководители ведущих государств могли между собой договориться. Когда учитываются интересы всех сторон, от этого выигрывают все сообща», - объяснил политолог посыл статьи.

Светов отметил, что в тексте публикации Путин призывает страны Совбеза ООН найти общий язык и решить проблемы и разногласия путем мирных переговоров, передает Радио Sputnik.

АБ

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