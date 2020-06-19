Опрос показал, сколько россиян доверяют президенту

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июня 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Путин. Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

В фонде «Общественное мнение» выяснили, сколько граждан России доверяют действующему президенту страны Владимиру Путину. Данные были собраны с 12 по 14 мая среди четырех тысяч респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Опрос показал, что 58% жителей страны доверяют главе государства, 32% более склонны к недоверию, а 10% не смогли дать прямого ответа. Отмечается, что 61% опрошенных считают, что Владимир Путин хорошо работает в качестве президента России. К обратной точке зрения склоняется 26% респондентов, 13% затруднились ответить.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему статью российского президента решили опубликовать в американском журнале.