Песков объяснил, почему статью Путина опубликовали в американском журнале

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19 июня 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Президент Российской Федерации Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне и опубликовал ее в американском журнале National Interest. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил выбор издания.

Песков заявил, что в Кремле хотели разместить текст в солидном издании, которым интересуются умные и солидные люди. Он добавил, что статья Путина получилась достаточно объёмной. «Статья объемная. Мы ориентировались на солидное издание, которое читают солидные и умные люди», - сказал Песков.

Американский журнал National Interest специализируется на материалах, связанных с внешней политикой и национальной обороной Соединенных Штатов.