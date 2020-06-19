В России за сутки умерли более 180 пациентов с коронавирусом

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19 июня 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: медик, pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России умер 181 пациент с диагностированным у них коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в пятницу, 19 июня.

«За последние сутки подтвержден 181 летальный случай ... За весь период по России умер 7841 человек», - уточнили в ведомстве.

При этом в Москве за последние сутки от коронавируса скончались 48 человек, в Московской области – 4, в Санкт-Петербурге – 37, в Челябинской области – 9, в Пермском крае - 8.

Ранее сообщалось, что за сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 7 790 в 83 регионах. Выздоровело 10 443 человека.