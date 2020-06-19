В России за сутки выявили более 7,9 тысяч случаев коронавируса

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19 июня 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: медик, pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число заражённых коронавирусом нового типа в России достигло 569 063 человек. Об этом стало известно в пятницу, 19 июня.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 7972 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2610 (32,7%) без клинических проявлений … полностью выздоровело 10 443 человека», - уточнили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших COVID-19 зарегистрировано в Москве – 1136, Московской области – 646, Ханты-Мансийском АО – 259, Свердловской области – 254 и Санкт-Петербурге – 228.

Отмечается, что прирост заболевших коронавирусом по стране составляет 1,4%.

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