Бизнес-омбудсмен призвал ЦБ расширить гарантии по программе льготного кредитования

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19 июня 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Бизнес-омбудсмен Борис Титов. Фото: kremlin.ru

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину помочь устранить ряд препятствий для бизнеса при участии в программе льготного кредитования под 2%.

Кроме этого, бизнес-омбудсмен просит ЦБ дать «более твердые гарантии участникам программы», а также прояснить ряд вопросов, по которым предприниматели не могут стать участниками программы

Титов считает, что требования по сохранению численности в 80-90% могут считаться невыполненными по любым причинам. Бизнес-омбудсмен также отметил, что, по его данным, иногда в кредитном договоре прописывают, что льготное кредитование может быть прекращено досрочно.