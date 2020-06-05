«Танцуют все!», чтобы спасти шоу-бизнес, омбудсмен попросил разрешить корпоративы

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

5 июня 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

Бизнес-омбудсмен попросил разрешить корпоративы. По словам Бориса Титова, власти должны более чётко обозначить перспективы возвращения отрасли шоу-бизнеса к работе, чтобы спасти десятки тысяч занятых в ней человек.

«Если еще три месяца пройдет в режиме полного запрета на массовые мероприятия, на этом рынке останется мало кто из системных игроков», - заявил Титов. Он считает, что нужно решить вопрос с уже купленными билетами и в ближайшее время разрешить корпоративы с соблюдением всех санитарных норм.

Владельцы площадок отмечают, что власти Москвы действуют противоречиво - с одной стороны, в городе нельзя проводить массовые мероприятия численностью более 50 человек, с другой - на лето уже запланированы такие масштабные мероприятия, как голосование по поправкам и книжный фестиваль на Красной площади.