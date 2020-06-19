Сбербанк ввел комиссию на перевод денег через банкоматы

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19 июня 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

фото: банкомат, pixabay.com

Сбербанк ввел комиссию в 1% с любой суммы, которая переводится с помощью банкомата. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«С начала лета все переводы через банкомат между картами Сбербанка стали платными. Ранее объявленный лимит в 50 тысяч рублей на бесплатный перевод на них теперь не распространяется», - пояснили в банке.

Однако условия осуществления внутренних переводов через «Сбербанк Онлайн» и «СМС-банк» не изменились – там переводы до 50 тысяч рублей месяц остаются бесплатными.

Отмечается, что такие действия позволят Сбербанку компенсировать потерянные из-за коронавирусной пандемии средства, к концу года банк сможет заработать более 1,5 млрд рублей.

Напомним, что в России с 14 июня отменили комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Данный документ в первую очередь затронул Сбербанк, который с апреля принял решения заменять комиссию за переводы специальной подпиской.