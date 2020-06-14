В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

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14 июня 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: банковские карты, pixabay.com

В России с 14 июня отменяются комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин в декабре 2019 года.

Согласно закону об отмене «банковского роуминга», переводы денег между филиалами и структурными подразделениями одной организации являются обычными внутренними переводами, поэтому следует исключить добавленную стоимость по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны. Отмечается, что установление различных комиссий в зависимости от местонахождения получателя перевода (в пределах РФ) свидетельствует о межрегиональной дискриминации потребителя.

Данный документ в первую очередь затронул Сбербанк, который с апреля принял решения заменять комиссию за переводы специальной подпиской.