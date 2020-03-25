Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тыс. руб.

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25 марта 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Заместитель председателя правления банка Светлана Кирсанова сообщила, что Сбербанк отменит традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тыс. руб., но введет комиссию в размере 1% за перевод более крупной суммы.

«Мы планируем обнулить стоимость переводов для граждан между территориальными банками и сделать лимит на переводы в размере 50 тысяч рублей» - пояснила Кирсанова, отметив, что клиент сможет купить подписку, чтобы не платить за каждую денежную операцию.

При этом она уточнила, что новые требования вступят в силу с апреля на Дальнем Востоке, а с июня заработают по всей России. По ее словам, переводы в пределах 50 тыс. руб. осуществляют 88% всех клиентов банка. Кирсанова добавила, что 1% от суммы составит не более 1000 руб., а минимальная стоимость подписки не превысит 134 руб./месяц.

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