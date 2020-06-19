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В каких городах России дешевле всего отдохнуть в июле

, 09:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В каких городах России дешевле всего отдохнуть в июле
Паспорт. Фото: pixabay.com

Эксперты рассказали, в какие российские города выгоднее всего поехать в июле. Стоимость отдыха рассчитывалась из примерных цен на авиаперелеты и проживание.

Оказалось, что выгоднее всего отдохнуть в Москве, Астрахани, Санкт-Петербурге, Волгограде, Барнауле, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Омске, Набережных Челнах и в Горно-Алтайске. Перелет в эти города стоит от 850 до 1400 рублей, а ночевка в трехзвездочном отеле варьируется от 850 до 1800 рублей.

«Во многих регионах смягчаются карантинные меры, курорты уже принимают туристов, в двухнедельной изоляции сидеть не придётся. Например, в Краснодарском крае открылись санатории с медицинской лицензией — в них можно попасть по путёвке. А с 1 июля откроет курортный сезон и Крым», - подчеркивают специалисты.

АБ

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