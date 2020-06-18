В Краснодарском крае отменят карантин с 21 июня. Гостиницы и пансионаты заработают в полном объеме

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18 июня 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: море, pixabay.com

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что введенный на территории региона карантин будет отменен 21 июня. По его словам, среди отдыхающих не выявлен ни один заболевший новой коронавирусной инфекцией

«Это то, за что мы переживали, начав открываться… Не выявлено ни одного очага с начала июня ... Это говорит о том, что мы действуем логично, мы действуем правильно… Это позволяет мне принять решение о том, что с 21 июня режим карантина в Краснодарском крае отменяется. Мы возвращаемся к режиму повышенной готовности», - уточнил он.

Кондратьев отметил, что будет разрешена работа всех гостиниц и пансионатов при жестком соблюдении регламента Роспотребнадзора, а также непродовольственных магазинов до 800 квадратных метров и торговых центров, но без зоны питания и развлечений.