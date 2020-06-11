Губернатор Краснодарского края отменил с 12 июня красные пропуска для жителей Кубани

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11 июня 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

С 12 июня в Краснодарском крае отменяются ограничения на передвижение между муниципалитетами. Как говорят жители Кубани, "отменяются красные пропуска". Въезд в регион по-прежнему ограничен для приезжих из других регионов.

Решение о послаблении карантинных мер принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На заседании краевого оперштаба глава региона подчеркнул, что карантинные посты и пропускной режим между муниципалитетами сыграли огромную роль в купировании распространения коронавирусной инфекции.

Кондратьев отметил, что находиться в режиме пропусков все время невозможно. "Красные пропуска уже выполнили свою функцию", – отметил он. После открытия парков и скверов, где рассредоточились люди, теперь снимается очередное ограничение по перемещению людей. Жителям Краснодара, других городов и станиц с 12 июня разрешено перемещаться свободно, без пропусков, и на море.

Глава управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина на совещании оперштаба сообщила, что сейчас в регионе отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.

Пресс-служба администрации Краснодарского края напомнила, что карантин в регионе продолжает действовать в крае до 21 июня. Въезд в регион по-прежнему ограничен для приезжих из других регионов. Сохраняется обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.