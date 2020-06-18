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В Нижегородской области 19 июня могут открыться летние веранды кафе и ресторанов

, 22:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Нижегородской области 19 июня могут открыться летние веранды кафе и ресторанов
Летняя веранда кафе. Фото: pixabay.com

Власти Нижегородской области продолжают поэтапно снимать ограничения.

В пятницу в регионе начнут работать летние верандах и террасы. Кроме того, рестораны и кафе могут возобновить деятельность при заполнении не более 30% посадочных мест, если заведения подключатся к системе видеоаналитики, которая фиксирует нарушения режима.

В указе главы региона оговаривается, что на верандах, а также в закрытых помещениях за одним столом могут находиться не более четырех клиентов.

Ранее в Нижегородской области, которая перешла к первому этапу снятия ограничений, разрешили открыться салонам красоты.

ДВа

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