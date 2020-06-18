В Нижегородской области 19 июня могут открыться летние веранды кафе и ресторанов

Власти Нижегородской области продолжают поэтапно снимать ограничения.
В пятницу в регионе начнут работать летние верандах и террасы. Кроме того, рестораны и кафе могут возобновить деятельность при заполнении не более 30% посадочных мест, если заведения подключатся к системе видеоаналитики, которая фиксирует нарушения режима.
В указе главы региона оговаривается, что на верандах, а также в закрытых помещениях за одним столом могут находиться не более четырех клиентов.
Ранее в Нижегородской области, которая перешла к первому этапу снятия ограничений, разрешили открыться салонам красоты.