В Нижегородской области число умерших от COVID-19 составило 165 человек

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13 июня 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: медик, pixabay.com

В региональном правительстве сообщили, что общее количество умерших от новой коронавирусной инфекции в Нижегородской области достигло 165 человек. Об этом стало известно в субботу, 13 июня.

«От коронавируса скончались еще 6 жителей области, число летальных случаев достигло 165. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями», - уточнили в ведомстве.

При этом за минувшие сутки выявлено 218 случаев заражения COVID-19 - 13 780 случаев всего. Выздоровели в регионе 6669 человек - 48,3% от общего числа заболевших.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах.