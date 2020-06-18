Little Big обвинили в плагиате

Аргументы Недели → Общество 13+

18 июня 2020, 23:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News, радио Sputnik

Little Big, фото: swyper.ru

Пользовательница одной из соцсетей обнаружила, что по крайней мере 3 песни группы Little Big, которая в 2020 году должна была представлять РФ на "Евровидении", схожи с композициями коллектива The Black Eyed Peas.

В приложении Tik-Tok появился короткий видеоролик, в котором смонтированы фрагменты песен Little Big и хитов американской R&B группы Black Eyed Peas. Разгорелся скандал.

Музыкальный критик Олег Кармунин отметил, что вся поп-музыка и пишется как повторение чего-то, потому что людям нравится то, что они уже слышали. Люди осознанно идут на копирование чего-то старого, чтобы стать популярными, и удивляться этому довольно странно.

"Я считаю, что прямого плагиата нет, а есть общеупотребительные интонации подобной музыки, которые используются не только в этих отрывках, но и в десятках других композиций", — считает композитор Александр Журбин.