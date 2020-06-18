В Абхазии три человека выздоровели после заражения COVID-19

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18 июня 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Абхазии еще три человека выздоровели после заражения коронавирусом. Об этом рассказали в оперативном штабе по защите населения от COVID-19.

Известно, что пациентов выписали из Гудаутской ЦРБ, все они абхазские курсанты российских вузов.

За минувшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 27 человек, диагноз «коронавирусная инфекция» ни у кого не подтвержден.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом нового типа в регионе с начала пандемии составляет 38, количество выздоровевших - 30. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.

Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 1 июля.

Ранее сообщалось: в Италии за минувшие сутки от коронавируса скончались 66 человек.