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Опубликована переписка семьи Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, с адвокатом

, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Опубликована переписка семьи Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, с адвокатом
адвокат Добровинский, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Семья Сергея Захарова разрешила опубликовать переписку, в которой сообщает об отказе от помощи Михаила Ефремова, ставшего виновником аварии для того, чтобы прекратить спекуляции на тему денежной компенсации от актера.

"Оба - Маргарита Захарова и Валерий Захаров - разрешили мне в случае необходимости сделать переписку в этой части публичной. Надеюсь, после публикации сообщений вдовы и брата погибшего все нелепые домыслы, распространяемые в СМИ, прекратятся", - заявил адвокат семьи Александр Добровинский.

В деле о ДТП Михаила Ефремова сейчас один потерпевший - это родной брат Сергея Захарова, который первый обратился к адвокату. Однако, теперь потерпевшей может стать вдова и законная супруга Захарова.

НС

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