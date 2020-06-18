Опубликована переписка семьи Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, с адвокатом
18 июня 2020, 20:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Семья Сергея Захарова разрешила опубликовать переписку, в которой сообщает об отказе от помощи Михаила Ефремова, ставшего виновником аварии для того, чтобы прекратить спекуляции на тему денежной компенсации от актера.
"Оба - Маргарита Захарова и Валерий Захаров - разрешили мне в случае необходимости сделать переписку в этой части публичной. Надеюсь, после публикации сообщений вдовы и брата погибшего все нелепые домыслы, распространяемые в СМИ, прекратятся", - заявил адвокат семьи Александр Добровинский.